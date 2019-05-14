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Три кота снова приедут в детский клуб ТРЦ «Планета»

Каждые выходные мая с 14:00 до 17:00 герои популярного мультфильма «Три кота» будут играть, шутить, танцевать, учиться и заниматься творчеством вместе с гостями детского клуба ТРЦ «Планета». С собой они привезут загадочный волшебный мешок с загадками, отгадав которые ребята получат призы.

Коржик, Карамелька и Компот подготовили новую увлекательную обучающую программу. Вместе с ребятами они проведут химические опыты, побывают в самых необычных музеях планеты, отметят день печати, день астрономии, день пионерии и даже день глаженых шнурков! В конце мая детишек ждут спичечный турнир и детское караоке. Каждый час котята будут выносить волшебный мешок с загадками и ребусами. Ребята, которые смогут их отгадать получат призы.

Три любознательных кота умеют выходить из любой ситуации и научат этому мальчиков и девочек. Они расскажут о технике безопасности на высоких этажах, об оказании медицинской помощи, о правилах дорожного движения на роликах, скейтборде и велосипеде, и о том как помогать пожилым людям. В хэнд мейд уголке ребята сделают поделки из цветной бумаги. А еще пройдет танцевальный мастер-класс от студии «Я танцую».

 

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/05/2019
Культура
Новокузнецк
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