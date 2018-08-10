Три крупных спортивных объекта отремонтируют в Таштагольском районе

В Таштагольском районе к Дню шахтера отремонтируют три крупных спортивных объекта.

Это Дворец спорта «Кристалл» и школа бокса им. Ю.С. Айларова в Таштаголе, а также спорткомплекс «Дельфин» в пос. Каз.