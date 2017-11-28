Три кузбасские школьницы победили на федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений

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В 100 авторов лучших работ-победителей федерального этапа конкурса «Россия, устремленная в будущее» вошли Виктория Коваленко (Полысаево), Екатерина Тимченко (Таштагольский район), Анастасия Юмашева (Калтан).
Победители федерального этапа приглашаются на зимний фестиваль «Российское движение школьников» с 14 по 18 декабря 2017 года в Москву. В ходе фестиваля состоится церемония награждения, где будут озвучены имена абсолютных победителей конкурса.
28/11/2017
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