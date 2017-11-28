Три кузбасские школьницы победили на федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений

За 10 месяцев в Кузбассе создали 21 000 новых рабочих мест С января по октябрь 2017 года в Кузбассе создали 21 000 новых рабочих мест.

В Кузбассе угольную компанию «Заречная» признали банкротом Арбитражный суд Кемеровской области признал угольную компанию (УК) «Заречная» банкротом.

В Кемерове инспекторы ГИБДД устроят облаву на разговорчивых водителей Кемеровские дорожные полицейские 27 ноября во второй половине дне устроят рейд, во время которого...