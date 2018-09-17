Три новые услуги появились в Личном кабинете на сайте ПФР

Электронные сервисы ПФР пополнились тремя новыми услугами, которые помогут кузбассовцам, не тратя много времени, заказать необходимые документы или подать заявление в «Личном кабинете» на сайте ПФР.

Теперь в разделах «Социальные выплаты», «Материнский (семейный) капитал - МСК», «Пенсии» можно подать заявления по соответствующему направлению:

- о компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей,

- о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка,

- на запрос выплатного (пенсионного) дела.

Если вы воспользовались первыми двумя услугами, нужно помнить, что в Пенсионном фонде в течение 5 дней от вас ждут оригиналы подтверждающих документов по заявлению. В противном случае заявление не рассматривается.

Заявление на запрос выплатного дела подается пенсионером в адрес Управления ПФР по новому месту жительства, и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления пенсионера, специалисты запросят пенсионное дело из территориального органа ПФР, в котором оно находилось на момент подачи заявления.

Все перечисленные новые услуги доступны только зарегистрированным пользователям сайта ПФР, имеющим подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, поскольку для их выполнения необходим доступ к персональным данным. Без подтвержденной учетной записи можно только записаться на прием, заказать справки, выписки.

Электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении ПФР для смартфонов.