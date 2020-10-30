Три новых ФАПа открылись в отдаленных населенных пунктах Кузбасса

Модульные фельдшерско-акушерские пункты появились в деревнях Старый Урюп и Тяжино-Вершинка Тяжинского муниципального округа и в поселке Баевка Новокузнецкого района.

Медпункты установили вместо старых аварийных зданий в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

В новых медпунктах созданы комфортные условия для пребывания пациентов и работы медиков. Внутри есть кабинет приема, процедурный, совмещенный с прививочным кабинетом, зона ожидания, санузел и служебные помещения. Для маломобильных граждан установлен пандус с двухсторонним ограждением и поручнями, имеется кнопка вызова персонала.

В новых ФАПах есть портативные анализаторы для исследований уровня сахара и холестерина в крови, пульсоксиметры, электрокардиографы, кардиографы, глюкометры и т. д. Имеется оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе при остром нарушении мозгового кровообращения, коронарном синдроме, желудочно-кишечных кровотечениях.