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Три региональных вуза заключили соглашение с ПФР

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу заключило соглашения об информационном обмене с высшими учебными заведениями региона для упрощения распоряжения материнским капиталом на обучение детей.

Речь идет о трех вузах: ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» и ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева».

Раньше семьям, которые хотели направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение Пенсионный фонд запросит самостоятельно.

В целом уже в 75 регионах России отделения Пенсионного фонда заключили более 300 соглашений с учебными организациями. Список заведений, обменивающихся информацией с фондом, ежемесячно пополняется.

Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключением является дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Общество
kuzbassnews.ru
27/10/2020
Общество
Новости Кузбасса

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