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Три школы Междуреченска получили интерактивное оборудование по нацпроекту «Образование»

Школы №4, 22 и 25 получили ноутбуки, интерактивные доски и многофункциональную офисную технику (принтер-сканер-копир). Средства выделены в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» — по 2 млн 127 тысяч рублей на каждую школу, всего — 6 млн 382 тысячи рублей.

В некоторых школах новая техника заменит устаревшие компьютеры. Интерактивные доски оборудованы операционной системой, офисными программами. Современные ноутбуки расширят возможности образовательного процесса: их педагоги планируют использовать на уроках информатики, английского языка, что поможет подготовить учеников к сдаче ЕГЭ, также будет создан мобильный класс и информационно-библиотечный центр, где учителя смогут готовиться к урокам, а также работать с платформой «Электронная школа 2.0», участвовать в образовательных вебинарах. Также в десяти школах Междуреченска организуют открытые wi-fi-точки.

Образование
Междуреченск
kuzbassnews.ru
22/08/2020
Образование
Междуреченск
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