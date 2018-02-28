Три школы Новокузнецка закрылись на карантин

28 февраля в Новокузнецке закрылись на карантин по гриппу и ОРВИ школы № 20, 80, 106.
Руководство школ может вводить карантин, если число заболевших превышает 20 процентов учеников.
«Ситуация с заболеваемостью детей находится на контроле, ежедневно осуществляется мониторинг количества заболевших детей в разрезе каждого образовательного учреждения», — сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
Школьники Кемерово и Краснобродского не учатся с 22 февраля.
28/02/2018
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