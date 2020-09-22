Три современных медицинских пункта открылись в Кузбассе по нацпроекту «Здравоохранение»

Новые модульные фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты начали работу в Киселевске, Гурьевском и Промышленновском муниципальных округах. Возведение ФАПов стало возможным благодаря проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», являющегося частью нацпроекта «Здравоохранение».
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