В Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в октябре 2022 года поступила информация о выявлении трихинеллеза в мясе дикого медведя убитого на территории общедоступных охотничьих угодий Тисульского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса. В связи с этим наложены ограничения и производятся мероприятия в соответствии с инструкцией по ликвидации и профилактики трихинеллеза.

Трихинеллёз (лат. trichinellosis синоним: трихиноз) — гельминтоз из группы нематодозов, характеризующийся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями, эозинофилией крови, а при тяжелом течении — поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Возбудитель — трихинелла Trichinella spiralis. Трихинеллезом болеют все животные: хищники и всеядные (медведи, кабаны, свиньи, барсуки); травоядные (лошади, грызуны, некоторые птицы) особенно опасны дичь и домашние свиньи, заражающиеся от поедаемых крыс. Факторы передачи личинок — недостаточно термически обработанное мясо животных и птиц, употребляемое человеком в пищу.

Россельхознадзор напоминает, что не стоит употреблять мясо диких животных, не прошедшее лабораторный контроль с отрицательным результатом. Готовить мясо диких животных максимально тщательно, до достижения температуры +77 °С в глубине куска.