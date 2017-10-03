Трое новокузнечан вырубили телефонный кабель на полмиллиона рублей

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» в Новокузнецке обратился представитель телекоммуникационной компании: неизвестные похитили телефонный кабель, оставив тем самым без связи горожан.

Подозреваемыми оказались двое ранее судимых мужчин 30 и 33 лет и их 37-летняя знакомая. Сотрудники уголовного розыска задержали их с поличным во время совершения очередного преступления.

Полицейские установили причастность задержанных к совершению 20 аналогичных преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила около 500 000 рублей. Похищенный кабель подельники сдавали в пункт приема металла, выручив около 50 000 рублей.