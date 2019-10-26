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Трое обвиняемых в пожаре в "Зимней вишне" освобождены из СИЗО

Трое фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Генин, Игорь Полозиненко, Александр Никитин освобождены из следственного изолятора.

Срок их содержания под стражей истек в 26 октября по местному времени.

29 октября им нужно будет явиться в суд на очередное заседание по уголовному делу.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
26/10/2019
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