Трое жителей пгт Яшкино обвиняеются в угоне автомобиля

Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-,17 - и ранее судимого 20-летнего жителей пгт Яшкино, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (покушение на угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в мае 2019 года обвиняемые, распивая спиртное в подъезде одного из жилых домов, договорились угнать какое-нибудь транспортное средство, чтобы покататься. Выйдя во двор, приятели заметили автомобиль отечественного производства, не оснащенный сигнализацией.
Согласно распределенным ролям 20-летний обвиняемый стал наблюдать за окружающей обстановкой, 16-летний подросток открыл транспортное средство, разбив камнем стекло. А 17-летний обвиняемый завел машину, соединив провода зажигания. После чего автомобиль откатился назад и остановился из-за автоматической блокировки руля.
Испугавшись, 17-летний обвиняемый с места преступления скрылся, его приятели остались и попытались разблокировать рулевое управление. После неудачной попытки они оставили транспортное средство и ушли. Зайдя за дом, на обочине автодороги они увидели другой автомобиль отечественного производства и решили угнать его. Однако попытка не увенчалась успехом, оказалось, что без ключа невозможно запустить двигатель автомобиля. Тогда злоумышленники с места преступления скрылись.
В это время первый автовладелец уже вызвал сотрудников полиции, описал им предполагаемых преступников. И буквально через несколько минут полицейские заметили на одной из близлежащих улиц подходящих под описание юношей и задержали их. Свою причастность к угонам они не отрицали, со следствием сотрудничали. Следователю они рассказали, что перед совершением преступления они специально натянули на руки носки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев.
Фото из открытых источников
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