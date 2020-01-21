Троим жителям пгт Яшкино, которые угнали автомобиль, вынесен приговор

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16-, 17 - и ранее судимому 20- -летнему жителям пгт Яшкино. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (покушение на угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года осужденные, распивая спиртное в подъезде одного из жилых домов, договорились угнать какое-нибудь транспортное средство, чтобы покататься. Выйдя во двор, приятели заметили автомобиль отечественного производства, не оснащенный сигнализацией. Согласно распределенным ролям 20-летний обвиняемый стал наблюдать за окружающей обстановкой, 16-летний подросток открыл транспортное средство, разбив камнем стекло. А 17-летний обвиняемый завел машину, соединив провода зажигания. После чего автомобиль откатился на несколько метров назад и остановился из-за автоматической блокировки руля. Испугавшись, 17-летний обвиняемый с места преступления скрылся, его приятели остались и попытались разблокировать рулевое управление. После неудачной попытки они оставили транспортное средство и ушли. Зайдя за дом, на обочине автодороги они увидели другой автомобиль отечественного производства, решили угнать его. Однако попытка не увенчалась успехом, оказалось, что без ключа невозможно запустить двигатель автомобиля. Тогда злоумышленники с места преступления скрылись. В это время первый автовладелец уже вызвал сотрудников полиции, описал им предполагаемых преступников. И буквально через несколько минут полицейские заметили на одной из близлежащих улиц подходящих под описание юношей и задержали их. Свою причастность к угонам они не отрицали, со следствием сотрудничали. Следователю они рассказали, что перед совершением преступления они специально натянули на руки носки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев.

Приговором суда 17-летнему юноше назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей, 16-летнему подростку – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, 20-летнему мужчине – 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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