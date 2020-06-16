Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Трудоустроился летом? Предупреди ПФР!

Школьникам и студентам, которые получают пенсию по потере кормильца либо компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии, необходимо своевременно проинформировать ПФР о трудоустройстве.

Сделать это можно, обратившись лично в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Согласно законодательству страховая пенсия по потере кормильца в период работы получателя выплачивается без учета индексации, федеральная социальная доплата (ФСД) и выплаты по уходу устанавливаются только неработающим гражданам. Чтобы приостановить ФСД и прекратить компенсационную выплату по уходу во избежание переплат, необходимо при устройстве на работу проинформировать ПФР.  После завершения периода работы необходимо прийти в Пенсионный фонд для возобновления положенной выплаты – с паспортом, страховым свидетельством и документом, свидетельствующим о прекращении трудовой деятельности.

 Для справки: В Кемеровской области 53823 человек получают выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами 1 группы, а также за престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии, её размер составляет 1560 рублей, 38 тыс. детей в регионе получают пенсию по случаю потери кормильца.

Общество
kuzbassnews.ru
16/06/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Вышел второй эпизод видеодневника Сергея Цивилёва
Сегодня, 14 июня, вышел второй эпизод видеодневника губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва. Фильм...
Новокузнецк накроют ливневый дождь и ветер
Синоптики рассказали о погоде на неделю в Новокузнецке. В понедельник утром ожидается сильный дождь...
На управляющие компании Новокузнецка заведены уголовные дела за долги
Уголовные дела возбуждены судебными приставами Кемеровской области в отношении руководителей двух...
Кузбасские девушки осваивают новые тракторы
В Кузбасской сельхозакадемии появились курсы по управлению новыми тракторами. В первой группе...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus