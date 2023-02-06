Трудовая династия Шараповых - самая многочисленная на НкАЗе, состоит из 20 человек с общим трудовым стажем 395 лет!

На Новокузнецком алюминиевом заводе Фамилия Шараповых известна еще с 1940-х годов – пока завод готовился к пуску, в ремесленном училище (ставшем позднее ПУ-52) по ускоренной программе проходили обучение и два брата-близнеца Шараповы – Пётр и Николай. Юные электролизники начали работать в 1944 году и жизнь семьи оказалась тесно связанной с алюминиевым заводом.

Дети Петра Нестеровича Шарапова отправились по стопам отца. Любящий, строгий и работящий, он всем своим десятерым детям привил любовь к труду. Отработав на заводе более 30 лет, Пётр Нестерович заслужил звание ветерана завода, награждался медалями, почётными грамотами, денежными премиями. После пенсии ещё 10 лет работал в слесарном депо. Его жена Анна Феофановна награждена высшей наградой материнства – орденом «Мать героиня».

Воспитать, дать образование десяти детям – дело не легкое. Но Петр Нестерович и Анна Феофановна с этой задачей справились. Пятеро сыновей Петра Нестеровича пошли по стопам отца, стали электролизниками. Профессия эта на заводе основная и самая тяжелая. Но ребята в семье крепкие и с работой справлялись отлично.

Первым на НкАЗ пришел старший сын Александр. Он успевал не только отлично трудиться, но и заявил о себе как прекрасный комсорг. Активный и неугомонный, он заряжал всех вокруг своим оптимизмом и задором. За старшим братом на завод пришли младшие: Константин, Эдуард, и Николай. Ребята окончили училище, и приступили к работе квалифицированными электролизниками. Константин отработал на заводе 37 лет, за плодотворный труд награждён медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса».

Еще один брат - Сергей, выбрал поначалу профессию военного, служил в Германии, а потом всё-таки вернулся домой и пошёл по стопам отца и братьев.

- В нашей семье есть ценности, простые и понятные для всех, но в то же время главные– трудолюбие, честность, совесть, верность, - рассказывает лаборант спектрального анализа ФЛ НкАЗа Лариса Шарапова. -. Все это воспитывалось с детства. Поэтому для нас труд - это не только удовлетворение материальных потребностей, но и внутренняя потребность, необходимая для достойной жизни.

Все сёстры Шараповы не рассматривали другой путь - только завод.

Наталья трудилась оператором центрального пульта управления. Ирина, окончив училище, работала электромонтёром, затем, как и сестра, оператором ЦПУ, где и трудится по сей день, несмотря на внушительный трудовой стаж – 42 года. Людмила проработала 18 лет крановщицей в цехе анодной массы, на заводе встретила свою «половинку» - Юрия, газоэлектросварщика цеха по ремонту металлургического оборудования.

Лариса стала работать на заводе сразу после школы и сегодня ее стаж 33 года. Сначала транспортной рабочей, потом лаборантом спектрального анализа. Освоила металлографический анализ. В 2016 году заняла первое место в заводском конкурсе «Профессионалы РУСАЛа», в котором и ранее неоднократно занимала призовые места.

Семья Шараповых по-настоящему крепкая и дружная. Отношения между родителями - это основа любой семьи, пример детям для подражания. Все без вредных привычек, которых не было и у родителей. Здесь все дружили и дружат со спортом. Есть в семье и футболисты, и хоккеисты, и лыжники.

Как-то незаметно подросло третье поколение Шараповых. Четверо внуков родоначальника династии работали на заводе электролизниками, анодчиками, рабочими. Но они ещё молодые и находятся в поиске своего пути.

А династия продолжается - трудятся на алюминиевом заводе четверо из семьи Шараповых: Ирина, Лариса и двое из младшего поколения – сын Ирины Вячеслав Анципенко и его жена Елена. И вместе с ними продолжается история новокузнецкого алюминиевого завода.

Фото из архива семьи Шараповых