Трудовые коллективы Топкинского округа состязались в выносливости, силе и гибкости

13 марта 2020 г. в рамках Федерального проекта «Спорт-норма жизни» в спорткомплексе "Олимп" прошел Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Топкинского муниципального округа.

- Для топкинцев занятия физкультурой и спортом должны стать образом жизни. Они воспитывают силу воли и умение добиваться поставленных целей, чувство товарищества и взаимовыручку. Надеюсь, эти соревнования станут дополнительным импульсом развития физкультурного движения ГТО у нас в районе, популяризации здорового образа жизни и достойным примером для коллег и наших жителей, - сказала на церемонии открытия фестиваля председатель Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа Тамара Анатольевна Ишутина.

Фестиваль открылся песней «Топки наш дом», которую исполнили Денис Никифоров, Антонина Шлыкова и Сергей Фильченко.

В рамках фестиваля прошло торжественное награждение победителей и призеров I этапа зимнего фестиваля ГТО, прошедшего 17 и 18 февраля в г. Топки. Кстати, команда Топкинского муниципального округа показала хороший результат на областном зимнем фестивале в г. Кемерово 28 и 29 февраля, заняв 9 командное место. В личном зачете 3 место среди мальчиков II ступени занял Данил Тычина, учащийся школы №8.

Команды трудовых коллективов составили мужчины и женщины от 25 до 69 лет. Всего 7 команд: трудовой коллектив МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ «СОШ №8», трудовой коллектив «Рассветской средней общеобразовательной школы», МБОУ «ООШ №6», коллектив Топкинского технического техникума и КДЦ «Цементник».

Спортивная программа состояла их 4 видов испытаний: поднимание туловища из положения лежа на спине, на выбор у мужчин: подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу для 6, 7, 7, 9 ступеней и сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью для 10 ступени – 60-69 лет, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье.

Все участники достойно справились с испытаниями и продолжат выполнять комплекс ГТО до знака отличия.