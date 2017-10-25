Труженику тыла Виктору Ивановичу Меркушину из Калтана исполнилось 90 лет

Виктор Иванович родился 25 октября 1927 года в деревне Нижний Нинск Алтайского края.

После окончания 7 классов школы работал в Промартеле сапожником.

В декабре 1944 года Кузедеевским РВК был призван в ряды Советской Армии, служил на Сахалине в 487 гаубичном артиллерийском полку.

В августе 1951 года вернулся в Калтан.

В 1955 году закончил Осинниковский горный техникум, устроился на шахту «Шушталепская», где прошел путь от газозамерщика до начальника участка.

Общий трудовой стаж ветерана составляет 40 лет.

С женой воспитал троих детей. Сегодня у долгожителя 7 внуков и 9 правнуков.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945», знаком «Шахтерская слава» 3-ей степени.

С юбилеем Виктора Ивановича Меркушина поздравили глава Калтанского городского округа И. Ф. Голдинов, председатель совета ветеранов войны и труда Н. И. Князева и представители управления соцзащиты. Ему передали поздравительные открытки от президента России В. П. Путина, губернатора А. Г. Тулеева и администрации города. Кроме того, юбиляру передали материальную помощь из фонда «Шахтерская память» им. В. П. Романова.