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Трёхметровая топиарная фигура «Бабочка на яблоке» скоро украсит областной центр

Готовую композицию в июле в Кемерово доставят из Краснодара, наши специалисты займутся установкой и сборкой. Трёхмерная конструкция имеет металлический каркас, обтянутый искусственным газоном. Внешне ландшафтная фигура будет представлять собой зелёное яблоко и разноцветную бабочку, «присевшую» на него отдохнуть. Планируется, что новую малую архитектурную форму установят около СК «Лазурный».  Фото: пресс-служба администрации Кемерово. 

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kuzbassnews.ru
28/06/2019
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