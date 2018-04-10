Тулеев избран спикером СНД КО

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев возглавил региональный Совет народных депутатов.
Решение было принято 10 апреля на внеочередной сессии облсовета.
В ходе тайного голосования за назначение Тулеева на этот пост проголосовали 38 депутатов, присутствующих на сессии. Против - один, воздержавшихся не было.
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