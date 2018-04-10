Тулеев избран спикером СНД КО

В Кемерове напишут диктант, посвящённый 100-летию города 15 апреля на базе КемГУ пройдёт исторический диктант «Уже я век тобой горжусь!». Он будет посвящён...

Пострадавший при пожаре в Кемерове мальчик начал ходить Одиннадцатилетний мальчик, пострадавший при пожаре в кемеровском торговом центре, начал ходить, его...

Спикер парламента Кузбасса покинул свой пост досрочно Председатель совета народных депутатов Кемеровской области заявил, что подал заявление о досрочном...