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Тулеев перенес операцию на позвоночнике

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. В настоящее время он проходит курс реабилитации.

По словам замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерия Цоя, состояние здоровья Тулеева не вызывает опасений.

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kuzbassnews.ru
21/06/2017
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