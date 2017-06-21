Губернатор Кузбасса Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. В настоящее время он проходит курс реабилитации.
По словам замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерия Цоя, состояние здоровья Тулеева не вызывает опасений.
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