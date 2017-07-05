Тулеев по инициативе Скворцовой проходит курс реабилитации в Москве

Четверо новокузнечан отправились за решетку за убийство пенсионерки В Новокузнецке суд вынес приговор четверым местным жителям, обвиняемым в убийстве 78-летней...

В Новокузнецке возле Чертова моста нашли тело женщины В Новокузнецке возле Чертова моста нашли тело женщины. Личность неизвестной пока не установлена,...

В Мысках наградили женщину, предотвратившую падение ребенка из окна Лариса Тякотева стала спасителем для пятилетней девочки. В тот день женщина приехала в детскую...