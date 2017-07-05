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Тулеев по инициативе Скворцовой проходит курс реабилитации в Москве

73-летний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, которому в мае сделали операцию на позвоночнике в немецкой клинике, продолжит курс реабилитации в Москве.

С инициативой продолжить реабилитацию в столице выступила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает ТАСС. Аман Тулеев принял это предложение и сейчас находится на восстановительном лечении в специализированной московской клинике, обладающей полным набором возможностей для интенсивного режима восстановительной терапии.

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kuzbassnews.ru
05/07/2017
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