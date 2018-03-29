Тулеев уволил вице-губернатора и главу департамента внутренней политики

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В связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня», 28 марта Аман Тулеев уволил руководителя аппарата администрации Кемеровской области Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.
И.о. руководителя аппарата администрации станет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, и.о. начальника департамента внутренней политики Валентина Назимок.
29/03/2018
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