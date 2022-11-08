Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, бизнесмены около 6 лет передавали друг другу право требования долга по кредитному договору с жителя Мариинского муниципального округа. И в результате последний из получивших право требования долга предприниматель, обратившийся в суд с иском о взыскании с заёмщика около 700 тысяч рублей, пропустил на полгода срок исковой давности, установленный законом.

В начале сентября 2022 года индивидуальный предприниматель из Тулы направил в суд исковое заявление о взыскании с жителя Мариинского округа задолженности по кредитному договору в размере около 700 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения искового заявления суд установил, что мариинец ещё в марте 2014 года заключил с одним из банков кредитный договор на сумму около 180 тысяч рублей сроком на 5 лет под 26,20% годовых. Прошло более года, и заёмщик перестал добросовестно выполнять условия договора.

Но тогда банк не стал требовать в судебном порядке возврата долга, а в конце мая 2015 года заключил с компанией «ССТ» договор уступки прав требования, передав этой компании право взыскания долга с заёмщика, что через пять лет повлекло за собой череду передач долга мариинца различным предпринимателям.

Так, в августе 2020 года компания «ССТ» заключила аналогичный договор с одним из индивидуальных предпринимателей, который через неделю передал право взыскания долга с жителя Мариинского округа ещё одному предпринимателю. Последним в этом цикле заключения договоров цессии стал тульский предприниматель, который получил право взыскания с мариинца долга по кредитному договору в апреле 2021 года. И именно он подал иск в суд о взыскании накопившегося долга.

Но недобросовестный заёмщик заявил в суде просьбу о применении к заявленным требованиям срока исковой давности.

Ответчик в ходе рассмотрения дела не отрицал, что после 28 сентября 2015 года платежи в счёт погашения задолженности не вносил. При этом кредитный договор был заключён на срок до 11 марта 2019 года, поэтому иск «коллектор» должен был направить в суд не позднее 11 марта 2022 года. Но требование о взыскании долга было направлено в суд почти через полгода после окончания трёхлетнего срока исковой давности.

Принимая во внимание изложенное, суд пришёл к выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности, что повлекло за собой отказ в удовлетворении заявленных требований.