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Туристические маршруты Кузбасса вошли в число лучших в России

Четыре кузбасских маршрута вышли в финал Всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию» Агентства стратегических инициатив. Всего из 192 представленных на конкурс проектов в финал вышли 66 маршрутов.

Кузбасс в финале конкурса представляют Наталья Айларова с турмаршрутами «Дети тайги» и «Живые горы» и Наталья Паршикова с проектами «Кузбасс в сердце» и «Коренные народы Кузбасса».

Проект «Коренные народы Кузбасса» позволяет ознакомиться с культурой и бытом коренных малочисленных народов Кузбасса – телеутов и шорцев. В программу включены мастер-классы, выступления творческих коллективов, угощение блюдами национальной кухни, живое общение с носителями культуры.

Брендовый маршрут «Кузбасс в сердце» рассчитан на четыре дня и включает экскурсии по Кемерову и Новокузнецку, посещение музеев-заповедников «Томская Писаница», «Красная горка» и «Кузнецкая крепость», угольного разреза и другие локации.

Маршрут «Живые горы» — это путешествие на юг Кузбасса, в Горную Шорию. Туристы смогут увидеть такие достопримечательности, как Шорский национальный парк, горы Мустаг и Курган, Монумент Золотая Шория, а также посетить Музей этнографии и природы Горной Шории и Музей-заповедник Трехречье, увидеть Карчитский замок — древние скалы, напоминающие средневековые замки.

Этномаршрут «Дети тайги» — это путешествие на юг Западной Сибири. Участникам предлагают погрузиться в магию вековой тайги, узнать традиции, мифы, попробовать кухню коренного народа Горной Шории — шорцев.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
kuzbassnews.ru
13/08/2021
Общество

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