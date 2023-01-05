Туристы из Итата побывали в городе Мариинске, где посетили мемориал, посвященный жертвам Сиблага

В годы репрессий через город прошло более 100 тысяч политзаключенных. Среди них было немало известных ученых, врачей, писателей, артистов, художников. На территории современного Мариинского округа располагалась подземная «расстрельная» тюрьма, где содержались военачальники и священнослужители. До сих пор не известно точное число погибших там людей. Одним из них – священник Алексей Семенович Соколов, который прослужил в Итатском Никольском храме более 30 лет.

В рамках экскурсионно-паломнической поездки прихожане Никольского храма, участники самодеятельности и работники Итатского Дома культуры посетили часовню великомученицы Анастасии Узорешительницы – небесной покровительницы всех несправедливо осужденных, утешительницы заключенных. Итатцы познакомились с мемориальным комплексом – увидели узкоколейку, тюремный барак, «холм памяти», «расстрельную стену», композицию из бревен с обломком рельса.