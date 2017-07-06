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Туризм

Отдыхающие в отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района посетили литературно-мемориальный Дом-музей Владимира Алексеевича Чивилихина в городе Мариинске.
В доме все, как в 20-е годы прошлого столетия. Здесь родился писатель-патриот. В фондах и экспозициях музея хранятся книги, в которых четко прослеживается главная тема творчества В. А. Чивилихина – «Человек и природа», рассматриваются проблемы рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Музей состоит из двух строений – мемориального домика и дома с двумя экспозиционными залами, рассказывающими о жизни и творчестве писателя. Ветераны внимательно слушали экскурсовода и рассматривали экспонаты, задавали вопросы. Коллекция шишек хвойных пород (всего 64 вида), собранная писателем и переданная в дар музею его вдовой Еленой Владимировной, вызвала у них особенный интерес.
Также пожилые люди побывали на персональной фотовыставке «Все, что было» Юрия Светлакова, который более 20 лет был автором и ведущим популярной программы областного телевидения «Шаг за горизонт». На фотографиях запечатлены природа, люди – как в черно-белом исполнении, так и в цвете.
Экскурсия завершилась прогулкой по экологической площадке «Двор Природы», находящейся на территории музея, с искусственным водоёмом, беседкой. На стендах здесь представлена флора Кузбасса. Фауна нашла отражение в деревянных скульптурах птиц и животных. Ветераны с удовольствием отдохнули на скамейках в тени деревьев и сфотографировались на память у понравившейся скульптуры.

Культура
Мариинск
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/07/2017
Культура
Мариинск
Тяжин
Новости Кузбасса

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