Туркомплекс «Шерегеш» получит почти миллиард рублей на развитие

Развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» – один из пунктов программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению Президента в 2021 году. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 948 млн рублей Кузбассу на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Финансирование предусмотрено в два этапа: в 2023 году - 711,3 млн рублей, в 2024 году – 237 млн рублей.

За счет средств федерального бюджета будет реконструирована система водоснабжения СТК «Шерегеш» и Шерегешского городского поселения, а также система водоотведения сектора «Б».

Также запланировано строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора «Б» СТК «Шерегеш» с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт Шерегеш.

В секторе «Е» СТК «Шерегеш» смонтируют канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и привозных сточных вод.

Еще один объект – автодорога от примыкания к действующей трассе Чугунаш – Шерегеш до сектора «Е» СТК «Шерегеш». Кроме того, будут продолжены работы по второму этапу строительства объездной дороги от пгт Шерегеш до горы Мустаг (сектор «Б»). В пгт Шерегеш продолжают возводить здание пожарно-спасательного депо. Сейчас оно готово на 40%.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса