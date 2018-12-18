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Турнир по дзюдо прошел в Тяжине

В открытом первенстве Тяжинского района по дзюдо на призы Деда Мороза приняли участие мальчики и девочки 2008 – 2007 годов рождения и младше.
В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский померялись силами около 60 юных спортсменов из Тисульского, Тяжинского и Чебулинского районов. Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера Евгения Сергеевича Самойлова.
Ребята достойно провели поединки, заняв в общей сложности 8 первых, 7 вторых и 10 третьих мест в тринадцати весовых категориях. Первые места заняли Матвей Осадчий, Алиса Катафеева, Алёна Сусликова, Ника Невидицина, Матвей Молодик, Дмитрий Труханов, Павел Кузора и Кирилл Липатов.
На вторые места вышли Валерия Катафеева, Егор Царенков, Сергей Спило, Максим Малев, Максим Егоров, Роман Жернаков и Кирилл Максимов.
Третьи места в своих весовых категориях заняли Альбина Комарова, Ростислав Баянов, Александр Жуков, Денис Стебайлов, Дмитрий Полицин, Артём Пилецкий, Кирилл Болбот, Богдан Самойлов, Павел Ластовский и Дмитрий Василенко.

Спорт
Верх-Чебула
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/12/2018
Спорт
Верх-Чебула
Тисуль
Тяжин
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