Турнир по дзюдо прошел в Тяжине

В открытом первенстве Тяжинского района по дзюдо на призы Деда Мороза приняли участие мальчики и девочки 2008 – 2007 годов рождения и младше.

В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский померялись силами около 60 юных спортсменов из Тисульского, Тяжинского и Чебулинского районов. Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера Евгения Сергеевича Самойлова.

Ребята достойно провели поединки, заняв в общей сложности 8 первых, 7 вторых и 10 третьих мест в тринадцати весовых категориях. Первые места заняли Матвей Осадчий, Алиса Катафеева, Алёна Сусликова, Ника Невидицина, Матвей Молодик, Дмитрий Труханов, Павел Кузора и Кирилл Липатов.

На вторые места вышли Валерия Катафеева, Егор Царенков, Сергей Спило, Максим Малев, Максим Егоров, Роман Жернаков и Кирилл Максимов.

Третьи места в своих весовых категориях заняли Альбина Комарова, Ростислав Баянов, Александр Жуков, Денис Стебайлов, Дмитрий Полицин, Артём Пилецкий, Кирилл Болбот, Богдан Самойлов, Павел Ластовский и Дмитрий Василенко.