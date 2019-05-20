Турнир по мини-футболу – максимум эмоций!

В Кемерово состоялся открытый турнир филиала «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» по мини-футболу. В нем приняли участие сборные команды сразу нескольких энергопредприятий: кузбасского филиала «СГК», «СКЭК», «КЭнК», а также вуза-партнера - Института энергетики КузГТУ.

О том, что жизнь требует движения, говорил еще сам Аристотель. Афоризм известного философа стал девизом динамичной, эмоциональной, содержательной игры, собравшей на зелёном поле восемь энергичных команд. Организаторы решили устроить максимально зрелищные и масштабные соревнования по мини-футболу, чтобы показать яркие победы, новые рекорды, силу, характер и энергию корпоративного спорта. Перед началом игры спортсменов-энергетиков поприветствовал директор филиала «МРСК Сибири» – Кузбассэнерго – РЭС Борис Берлин, который пожелал футболистам избегать травмоопасных моментов и уверенно держать курс на ворота соперников, а значит, и на победу. Ведь для спортсменов «Кузбассэнерго – РЭС» это еще и тренировка перед большими играми традиционной летней Спартакиады «МРСК Сибири».

Турнир, действительно, получился зрелищным. У «гостей» чемпионата преимущество перед «хозяевами» матча, как ни крути, было существенным. Нельзя не учесть тот факт, что приглашённые команды отобрали лучших нападающих, защитников и голкиперов, выдвинув на передовую своих лучших «бойцов».

«Наш костяк держится на сплоченной, «сыгранной» команде, а вот соперники больше включают в игру фаворитов, их «Марадоны» и «Месси» красиво увеличивают счет, но мы готовы им противостоять, – делится своими впечатлениями главный специалист службы организации строительства и строительного контроля филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Алексей Зарубин. – Накал страстей на футбольном поле – наших рук дело, вернее … «ног». В очередной раз в сложной ситуации команда показала напор и выдержку, склонив сразу несколько игр в свою пользу».

Несмотря на слаженную, профессиональную игру сборных команд соперников, футболисты филиала «Кузбассэнерго – РЭС» показали достойный результат. Правильно говорят энергетики: «Есть контакт – будет и напряжение!». Пожелаем всем командам не сдавать свои позиции в спорте и каждый год пополнять коллекцию победоносных кубков.