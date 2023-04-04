Турнир по рукопашному бою в память о погибшем на СВО сотруднице СОБР "Символ" прошел в Кузбассе
В Прокопьевске в зале Дворца спорта «Дельфин» прошел областной Турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек в память о погибшем сотруднике СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майоре Александре Иванове.
Почетными гостями мероприятия стали начальник региональных подразделений Росгвардии генерал-майор Юрий Кель, глава Прокопьевска Максим Шкарабейников, родные и близкие погибшего росгвардейца.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет со всего Кузбасса. Победители и призеры соревнования были отмечены медалями, кубками и дипломами. Турнир в память об Иванове прошел впервые и планируется стать традиционным.
Фото: Росгвардия
04/04/2023