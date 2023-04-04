Турнир по рукопашному бою в память о погибшем на СВО сотруднице СОБР "Символ" прошел в Кузбассе

В Прокопьевске в зале Дворца спорта «Дельфин» прошел областной Турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек в память о погибшем сотруднике СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майоре Александре Иванове.

Почетными гостями мероприятия стали начальник региональных подразделений Росгвардии генерал-майор Юрий Кель, глава Прокопьевска Максим Шкарабейников, родные и близкие погибшего росгвардейца.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет со всего Кузбасса. Победители и призеры соревнования были отмечены медалями, кубками и дипломами. Турнир в память об Иванове прошел впервые и планируется стать традиционным.

Фото: Росгвардия