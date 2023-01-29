Турнир по шашкам прошел в Тяжине

Соревнования посвящены 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Турнир среди взрослого населения состоялся в ресурсном центре на базе Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Николая Ивановича Масалова.

По итогам соревнований первое место занял Иван Степанович Лунев (поселок Тяжинский). На втором месте Юрий Матвеевич Замяткин (поселок Листвянка) и третье место досталось Максиму Петровичу Матвееву (поселок Итатский).

Победители турнира награждены памятными медалями и Почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.