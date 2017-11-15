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Турнир по волейболу в Новопокровке

В спортивном зале Новопокровской основной школы Тяжинского района прошел турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти Александра Ильича Бутко и Юрия Давыдовича Финк.
Эти жители села Новопокровка, внесшие большой вклад в развитие физкультуры и спорта, вырастили не одно поколение спортсменов. А. И. Бутко после окончания Киселевского педагогического училища пришел работать учителем физической культуры в Новопокровскую школу. За время своей деятельности воспитал много достойных спортсменов. Благодаря Александру Ильичу многие выпускники пошли по его стопам и стали педагогами.
Ю. Д. Финк всю свою жизнь был заядлым спортсменом. Ни один турнир не прошел без его участия. Юрий Давыдович был постоянным членом сборной команды села Новопокровка и его вклад в игру часто приносил победу всей команде.
Открытие турнира прошло в торжественной обстановке. Спортсменов поприветствовали глава Новопокровской сельской территории Сергей Петрович Даниленко и директор Новопокровской основной школы Татьяна Владимировна Демидова. Начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района Алена Александровна Артемьева, поблагодарила участников турнира, почтивших память выдающихся земляков.
В турнире приняло участие 6 команд – города Боготол Красноярского края, Тяжинской детско-юношеской спортивной школы и спорткомплекса «Юность», Тяжинского агропромышленного техникума, поселка Нововосточный, сел Новопокровка и Ступишино.
По итогам турнира первое место завоевала команда Тяжинской детско-юношеской спортивной школы и спорткомплекса «Юность». На втором месте сборная команда села Новопокровка и третье место досталось спортсменам из Тяжинского агропромышленного техникума.
Победители и призеры были награждены медалями и Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района.
Спонсорскую помощь для проведения турнира оказали: Роман Викторович Голофаев (ООО ОПХ «Новопокровское»), Георгий Константинович Артемьев (СПК «Пичугинский»), ИП «А. П. Уйманов», ИП «В. П. Мотовилов».

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/11/2017
Спорт
Тяжин
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