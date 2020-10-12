Творческая работа Росгвардии и кузбасских семей представлена на Всероссийском конкурсе

Родители воспитанников класса Росгвардии стали участниками конкурса «Лучший родительский комитет 2020», организованного «Российским движением школьников».
Год назад на базе кемеровской школы № 74 был создан первый в стране «Родительский спецназ», в который вошли родители воспитанников класса Росгвардии. Взрослые вместе со своими детьми при содействии представителей войск правопорядка участвовали в различных патриотических мероприятиях и учебных занятиях по основам военного дела.
В рамках конкурса кузбасские семьи представили совместный с Росгвардией ролик, в который вошли самые запоминающиеся моменты прошедшего года. Участники надеются, что опыт кемеровского родительского спецназа станет полезен для семей и в других регионах нашей страны.
12/10/2020
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