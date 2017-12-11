Творческая встреча

Кузбасс: два человека погибли на пожаре частного дома в Прокопьевске Два человека (62-летний мужчина и 34-летняя женщина) погибли в результате пожара частного дома,...

В Кузбассе выберут участников чемпионата России по тайскому боксу-2018 Победители отборочных соревнований отправятся на чемпионат России по тайскому боксу в 2018 году,...

18-летняя девушка упала с дерева и сломала позвоночник в Кемерове 18-летняя девушка упала с дерева и сломала позвоночник в Кемерове, сообщает региональное интернет-...