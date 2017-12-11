В Тяжине состоялась творческая встреча участников литературного объединения «Родничок» с самобытными поэтами из районного поселка Тисуль.
Главный библиотекарь Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Виктория Викторовна Рябовалова гостям презентацию о работе литературного объединения «Родничок». В свою очередь они рассказали о литобъединении «Радуга».
Своими стихами о войне, подвиге Николая Ивановича Масалова и женщине-матери с участниками творческой встречи поделились Светлана Владимировна Ровенская, Константин Анатольевич Карабанов, Алексей Николаевич Ростовский, Ирина Анатольевна Юхатова, Зоя Селиверстовна Трушель, Тамара Николаевна Халикова, Виктор Александрович Матиенко и Виктория Самсонова.
Житель поселка Тисуль Иван Васильевич Семизаров познакомил присутствующих с отрывком из своей автобиографической повести «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» Николай Пантелеевич Булгаков читал свои стихи и басни.
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