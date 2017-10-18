Тяжело в учении – легко при ликвидации технологического нарушения

В Промышленновском районе на базе кузбасского филиала «МРСК Сибири» состоялось учение по подготовке энергетиков к действиям в случае чрезвычайной ситуации. Все работы в рамках учений энергетики проводили в реальном режиме.

Основная цель – оперативная отработка алгоритма действий при ликвидации технологического нарушения: четкий контроль за перемещениями и действиями персонала, оперативный обмен информацией, своевременное информирование населения о ходе восстановительных работ.

По легенде учений в результате налипания мокрого снега на провода линии электропередачи при сильном, порывистом ветре произошли массовые отключения на подстанциях напряжением 110 киловольт «Падунская», «Торсьма тяговая» и «Промышленная сельская».

К работам по восстановлению электроснабжения были привлечены 2 дополнительные бригады из Гурьевского и Беловского подразделений, а также 8 единиц техники. В рамках интерактивных учений энергетики демонтировали 15 старых опор и заменили их на новые, тем самым повысив надежность электроснабжения школы, детского сада и котельной в селе Титово. А чтобы жители села не почувствовали никаких неудобств от проводимых работ, их дома с помощью двух дизельных генераторов подключили к резервным источникам питания.

«Экстремальные погодные условия, как правило, требуют оперативных, консолидированных действий, - поясняет начальник Промышленновского РЭС Владимир Шевченко. – Всего в мероприятии было задействовано больше 50 человек, которые в реальном режиме устраняли последствия сложного технологического нарушения. Отработка действий персонала Кузбассэнерго-РЭС - один из важнейших показателей готовности энергетиков к самому напряжённому и ответственному осенне-зимнему периоду».