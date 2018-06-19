Тяжин готовится к празднованию 124-й годовщины со дня образования

Жители благоустраивают свои придомовые территории: обновляют заборы, высаживают цветы, скашивают траву. Администрацией поселения при помощи работников учреждений и организаций районного центра высажено более 10 тысяч корней цветочной рассады: на площадях Ленина и Победы, у администрации района, магазинов «Стеклянный» и «Скарлеттт».

Стало доброй традицией в праздник проводить среди молодых мам парад колясок. Запланированы праздничное шествие детсадовцев «Радужная феерия», дискотека и шоу мыльных пузырей. На радость детворе организуют катание на осликах и пони, будут работать аттракционы. Кульминацией торжества станут молодёжный флешмоб и дегустация сладких пиров.