Тяжинцы активно участвуют в благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Кемеровчанин снял видео строительство сквера на месте «Зимней вишни» Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев указывал, что необходимо отходить от названия "Зимняя вишня...

На кузбасском разрезе приостановили горные работы Как оказалось, ранее эти работы велись с нарушением проектной документации. Горные работы по...

Град, ливень и ураганный ветер: на Новокузнецк обрушилась непогода В Новокузнецке в районе 16:00 поднялся сильный ветер, пошёл ливневый дождь и град.