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Тяжинцы активно участвуют в благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Коллектив центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района собрал 8 тысяч рублей, которые перечислены на специальный счет.
Кроме того специалисты отделения срочного социального обслуживания собрали благотворительную помощь в виде 50 единиц канцелярских товаров, письменных принадлежностей, тетрадей и наборов для рисования.
Пенсионер из поселка Тяжинский Наталья Валерьевна Скибина передала 58 единиц новой одежды (жилеты, водолазки, юбки и брюки). Все собранные канцелярские товары и одежда переданы в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/08/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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