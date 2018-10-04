Тяжинцы победили в «Битве хоров»

Ансамбль казачьей песни «Чаровница» клуба Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский стал победителем I межрегионального культурно-образовательного фестиваля-конкурса Сибирского федерального округа «Битва хоров».

В фестивале-конкурсе, который проходил в городе Томске, приняли участие творческие коллективы из 11 регионов России. В их числе народный хор «Дружба» Омской области, хор «Сельские зори» Новосибирской области, сводный хор ВОИ Томской области, «Ансамбль ложкарей» города Северск, Томской области, ансамбль «Журавушка» Иркутской области, народный хор ветеранов и инвалидов «Надежда» Республики Хакасия, ансамбль «Печки-лавочки» Республики Алтай, фольклорная группа «Берегиня» Забайкальского края, фольклорный ансамбль «Былина» Алтайского края и хор «Криницы» Красноярского края.

За четыре дня участники фестиваля плодотворно поработали с хормейстерами, посещали мастер-классы, участвовали в спортивных соревнованиях.