Тяжинцы поддерживают обновление главных символов Кузбасса – герба и флага

10 марта 2020 года губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев подписал региональный Закон «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О символике Кемеровской области», устанавливающий новый облик герба и флага Кузбасса.
Людмила Петровна Стебайлова – председатель Тяжинского районного Совета ветеранов
Привести символику Кузбасса в соответствие всем нормам было однозначно необходимо. Этот вопрос назрел уже давно. Мы провели здесь у себя заседание Президиума и единогласно поддержали проект по изменению символики нашего региона.
Алексей Васильевич Суханов – преподаватель детской школы искусств № 31, автор гимна Тяжинского района
Символика региона должна соответствовать внутренней потребности живущих здесь жителей. Сегодня, когда Кузбасс так мощно заявил о себе в масштабах всей России, обновление главных символов региона было уже просто необходимо. Это важно не только для ныне живущих, но и для грядущих поколений. Они будут знать свои корни, всей душой воспримут символы той земли, на которой им жить.
Мария Петровна Тарасенко – секретарь учебной части детской художественной школы № 13
Порядок в любом деле важен, тем более в символике. Если были какие-то недочёты по гербу Кузбасса, их, конечно же, нужно устранять. Новый герб очень красивый, мне нравится.
Евгения Юрьевна Лис – студентка 4 курса Тяжинского агропромышленного техникума
Это очень своевременно, ведь если в Кузбассе происходят такие масштабные положительные изменения, то и символика не должна отставать. Новый герб впечатляет – он такой яркий, весь устремленный в будущее.
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