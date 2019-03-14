Тяжинцы приняли участие в I Всекузбасской национальной Масленице в Шерегеше

Тяжинский муниципальный район представляла делегация из 35 человек под руководством главы района Сергея Николаевича Кошкина. В состав делегации вошли 11 спортсменов Тяжинской ДЮСШ во главе с Евгением Николаевичем Жернаковым. Из 34 команд ребята заняли третье место в перетягивании каната и четвертое место в хоккее в валенках. Также в областной Масленице приняла участие молодая спортивная семья Артема и Анастасии Никоновых из поселка Тяжинский.

Коллектив клуба Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский представил на конкурс «Масленица Рукодельница» оригинальную куклу Масленицу. За участие в номинации «Пора веселиться, да с зимой проститься» самодеятельный коллектив ансамбль казачьей песни «Чаровница» (руководитель Сергей Александрович Каплунов) награждён дипломом Лауреата.

Также тяжинцы развернули выставку мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь были представлены поделки «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская роспись свистульки» (автор Валентина Николаевна Кирюшкина), соломенная кукла «Масленица Марена» (автор Наталья Николаевна Емельянова), настенные панно, гончарные изделия (автор Дмитрий Михайлович Тарасенко).

На празднике свою продукцию представили ООО «Асма Шакуровна Усманова», ООО «Кузбассконсервмолоко», ООО «Тяжинское пиво». Большой популярностью у посетителей I Всекузбасской национальной Масленицы пользовались пельмени, люля-кебаб, шашлык и сгущенное молоко. Губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев отметил, что тяжинскую сгущенку впервые попробовал на Алтае и дал высокую оценку вкусовым качествам сладкого лакомства.

Работники Тяжинского РДК «Юбилейный» во главе с директором Сергеем Анатольевичем Куличковым украшали гастрономическую палатку, а также поднимали настроение участникам и гостям областной Масленицы – пели и играли в русскую народную игру «Ленточная карусель».