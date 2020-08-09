Тяжинцы приняли участие в летнем книжном пикнике

Объемы выбросов вредных веществ резко выросли в Кузбассе Как следует из отчета министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса за 2019 год, в регионе...

Водители, паркующиеся на газонах в Новокузнецке, получили штрафы На автовладельцев, размещающих свой автотранспорт на детских и спортивных площадках, газонах и...

Вспышка коронавируса произошла в кузбасском доме престарелых Коронавирусную инфекцию обнаружили у жителей и персонала дома-интерната для инвалидов и престарелых...