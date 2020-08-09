Тяжинцы приняли участие в летнем книжном пикнике

На площади Ленина библиотекарь Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова Елена Владимировна Назарова провела литературную скамейку «Летний книжный пикник».
Прохожим предлагались детективы, женские романы, журналы с кулинарными рецептами и советами по домоводству. Каждый человек получил приглашение посетить библиотеку.
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