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Тяжинцы приняли участие в летнем книжном пикнике

На площади Ленина библиотекарь Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова Елена Владимировна Назарова провела литературную скамейку «Летний книжный пикник».
Прохожим предлагались детективы, женские романы, журналы с кулинарными рецептами и советами по домоводству. Каждый человек получил приглашение посетить библиотеку.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/08/2020
Культура
Тяжин

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