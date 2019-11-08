Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Тяжинцы присоединились к музыкальному движению «Я люблю музыку»

Масштабная музыкальная акция стартовала по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева. Акция «Музыка всюду» проходит в торговых центрах, общественном транспорте, больницах, поликлиниках, аптеках, банках. В учреждениях звучит классическая музыка. Стихийные мастер-классы «Я музыкант» проходят по вторникам, по средам – вокальные флешмобы «Песни для всех» в крупных ТРЦ. Трансляцию видеосюжетов о классической музыке организуют каждый четверг, акция «Музыкалка в тренде» планируется каждую пятницу в образовательных учреждениях Кузбасса.
Также пройдут серия концертных программ «Я люблю музыку» и конкурс «Музыкальный instagram» для пользователей социальной сети. Для участия в последнем необходимо разместить видеозапись со своим исполнением произведения классической музыки (пение, игра на музыкальном инструменте) в социальной сети с тематическими хештегами #МузыкальныйКузбасс, #ЯЛюблюМузыку, #ПоющийInstagram, #СМузыкойПоЖизни. Победители получат билеты на музыкальные мероприятия ведущих концертных организаций Кузбасса.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/11/2019
Культура
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке открыли мемориал погибшим сотрудникам ОМОН
За время существования ОМОН Новокузнецка и Прокопьевска при исполнении служебного долга геройски...
В Кузбассе ожидается резкое похолодание до -20°С
Прогноз погоды на 9-11 ноября 2019 г. согласно информации, полученной от Кемеровского ЦГМС от 08.11...
В Новокузнецке вырастут тарифы за коммунальные услуги
В Новокузнецке цифры в квитанциях об оплате коммунальных услуг сильно вырастут в следующем году. В...
Документ подписан: в Кемерове повысится плата за коммунальные услуги
Кемеровские депутаты одобрили серьёзное повышение платы за коммунальные услуги. Суммы в квитанциях...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus