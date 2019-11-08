Тяжинцы присоединились к музыкальному движению «Я люблю музыку»

Масштабная музыкальная акция стартовала по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева. Акция «Музыка всюду» проходит в торговых центрах, общественном транспорте, больницах, поликлиниках, аптеках, банках. В учреждениях звучит классическая музыка. Стихийные мастер-классы «Я музыкант» проходят по вторникам, по средам – вокальные флешмобы «Песни для всех» в крупных ТРЦ. Трансляцию видеосюжетов о классической музыке организуют каждый четверг, акция «Музыкалка в тренде» планируется каждую пятницу в образовательных учреждениях Кузбасса.
Также пройдут серия концертных программ «Я люблю музыку» и конкурс «Музыкальный instagram» для пользователей социальной сети. Для участия в последнем необходимо разместить видеозапись со своим исполнением произведения классической музыки (пение, игра на музыкальном инструменте) в социальной сети с тематическими хештегами #МузыкальныйКузбасс, #ЯЛюблюМузыку, #ПоющийInstagram, #СМузыкойПоЖизни. Победители получат билеты на музыкальные мероприятия ведущих концертных организаций Кузбасса.
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