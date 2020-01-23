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Тяжинцы присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

В центре социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района оформлена фотовыставка «Блокадная книга», где представлен биографический материал о жительнице блокадного Ленинграда Евгении Ивановне Гладиковой, а также фотографии отображающие хронику того времени.
В рамках реализации проекта «Путешествие на поезде «Память» для получателей социальных услуг на дому проходит демонстрация документального фильма «Блокада Ленинграда», рассказывающего о жизни людей в осажденном городе.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/01/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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