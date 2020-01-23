Тяжинцы присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

На проспекте Дзержинского в Оренбурге произошел пожар Рано утром в среду, 22 января, сотрудники МЧС выезжали на пожар на проспекте Дзержинского в...

В Кузбассе ожидаются снегопады и метели Метели вновь возвращаются в Кемеровскую область. Как сообщили в отделе пропаганды БДД областной...

Какие школы отремонтируют в Кузбассе В 2020 году власти Кузбасса намерены уделить особое внимание школам. Глава региона поручил создать...