Тяжинцы присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

В центре социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района оформлена фотовыставка «Блокадная книга», где представлен биографический материал о жительнице блокадного Ленинграда Евгении Ивановне Гладиковой, а также фотографии отображающие хронику того времени.
В рамках реализации проекта «Путешествие на поезде «Память» для получателей социальных услуг на дому проходит демонстрация документального фильма «Блокада Ленинграда», рассказывающего о жизни людей в осажденном городе.
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