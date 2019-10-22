Тяжинская районная больница получила кадровое пополнение

Положительную роль для привлечения специалистов в Тяжинский район сыграла программа «Об установлении Порядка назначения, выплаты и возврата единовременного пособия медицинским работникам, включенным в перечень должностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения Кемеровской области».

В Кузбассе врачи дефицитных специальностей и работники среднего медицинского звена, прибывшие на работу в фельдшерско-акушерские пункты региона, в качестве единовременной выплаты получают по одному миллиону рублей из областного бюджета. Благодаря этой программе в Тяжинской районной больнице сумели привлечь из соседнего Красноярского края на работу врача – травматолога-ортопеда. С 25 июля 2019 года в поликлинике учреждения ведет прием молодой, но уже опытный оперирующий врач Никита Сергеевич Синицин.

Кроме того, действует программа, разработанная федеральными органами власти и правительством Кемеровской области, предусматривающая единовременную выплату в 1 миллион рублей врачам и 500 тысяч рублей фельдшерам в возрасте до 50 лет, отправляющимся работать в сельскую местность.

В обеих программах участвует и выпускница Кемеровского областного медицинского колледжа Мария Геннадьевна Давыдова. Руководство Тяжинской районной больницы присмотрело себе молодого специалиста во время преддипломной практики. В настоящее время Мария успешно и компетентно приступила к работе в должности заведующей фельдшерско-акушерским пунктом села Кубитет. В качестве дополнительной социальной поддержки ей предоставлена квартира.