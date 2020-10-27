Тяжинские росгвардейцы задержали агрессивного дебошира, который повредил чужое имущество

Кузбасс получит 3,5 млрд рублей на решение экологических проблем Кемеровская область получит более 3,5 млрд рублей в течение 5 лет по программе «Чистый уголь —...

Время приема терапевтов увеличат в частных клиниках Кузбасса В частных клиниках Кузбасса будет увеличено время приема терапевтов. Об этом сообщил заместитель...

Родителям кузбасских школьников дали рекомендации по организации онлайн-обучения детей Сотрудники министерства образования и науки Кузбасса подготовили памятку, в которой описали...