Тяжинские росгвардейцы задержали агрессивного дебошира, который повредил чужое имущество

В поселке Тяжин экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 46-летнего местного жителя, который повредил деревянным бруском припаркованный ВАЗ-2108.
За помощью к стражам правопорядка обратился 34-летний автовладелец, который рассказал, что приехал к родственникам, проживающим в частном доме. На улице у него произошел словесный конфликт с соседом, который находился в алкогольном опьянении. В результате подвыпивший сельчанин взял деревянный брусок и напал на припаркованный автомобиль заявителя, разбив стекла и повредив кузов. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы успокоили и задержали дебошира. Свой поступок он объяснил чрезмерным употреблением алкоголя.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее не судимого тяжинца сотрудникам правоохранительных органов.
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