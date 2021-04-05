Тяжинские росгвардейцы задержали квартирного вора

В поселке Тяжин экипаж Росгвардии вневедомственной охраны разыскал молодого рецидивиста, который обворовал квартиру местных жителей.

В дневное время за помощью к правоохранителям обратился 63-летний потерпевший. По предварительной информации, житель многоквартирного дома отправился в магазин за покупками, оставив не запертой входную дверь жилища, в котором была супруга. По возвращении он обнаружил, что из оставленной в коридоре барсетки были похищены банковские карты, наличные денежные средства, а также зарядное устройство. О случившемся мужчина сразу же сообщил стражам правопорядка.

Спустя время на маршруте патрулирования росгвардейцы получили оперативную информацию, что в пивном магазине была совершена платежная операция похищенной банковской картой. Для проверки информации экипаж прибыл в торговую точку и задержал ранее судимого 18 летнего местного жителя, у которого были похищенные вещи и деньги. Предварительно установлено, что злоумышленник, воспользовавшись незапертой дверью, незаметно проник в жилище, похитил имущество из сумки, а затем скрылся.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное было возвращено законному владельцу.

Росгвардия Кузбасса напоминает, чтобы не стать жертвой злоумышленников, гражданам следует не забывать, уходя из дома, закрывать окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилье можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.