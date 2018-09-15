Тяжинские ветераны совершили поездку в Кузбасский ботанический сад

Он был основан в 1991 году на базе лаборатории экологии растений института угля Сибирского отделения Российской академии наук. В сопровождении экскурсовода ветераны отправились в путешествие по растительным сообществам. Экскурсанты прогуливались по ивовой роще, липовой, березовой и лиственничной аллеям.

Также они осмотрели «сад камней» с альпийскими горками и «сад мхов». На тропинках аптекарского сада пенсионерам рассказали о лекарственных растениях региона. Экскурсия завершилась в уютной беседке за чашкой травяного чая.

Следующей остановкой в путешествии стало «Страусиное ранчо». Пожилые люди покормили маралов, пятнистых оленей и козлят, полюбовались фазанами, цесарками и павлинами. Ветеранов особенно заинтересовали африканские страусы, которых можно было покормить из специальной корзинки и сфотографироваться с ними.