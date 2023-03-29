Тяжинский агропромышленный техникум присоединился к общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Педагог-психолог Анна Владимировна Рябова и фельдшер Мария Петровна Веривейко разработали информационный буклет «Стоп, наркотик!». Члены совета общежития распространили буклеты среди студентов.

Фельдшер Тяжинского агропромышленного техникума М. П. Веривейко провела со студентами беседу «Самоспасение – наиболее перспективная стратегия спасения от наркотиков» и лекцию «Спайс, влияние и вред на организм подростка».

В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», с целью пропаганды здорового образа жизни в техникуме состоялся товарищеский матч по волейболу между командами преподавателей и студентов.

Педагог-психолог Тяжинского агропромышленного техникума Анна Владимировна Рябова провела информационный час для студентов 2-3 курса по теме «Современные формы антинаркотической и профилактической работы». В завершении мероприятия студентам раздали информационные буклеты «Стоп, наркотик!».