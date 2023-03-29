Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Тяжинский агропромышленный техникум присоединился к общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Педагог-психолог Анна Владимировна Рябова и фельдшер Мария Петровна Веривейко разработали информационный буклет «Стоп, наркотик!». Члены совета общежития распространили буклеты среди студентов.
Фельдшер Тяжинского агропромышленного техникума М. П. Веривейко провела со студентами беседу «Самоспасение – наиболее перспективная стратегия спасения от наркотиков» и лекцию «Спайс, влияние и вред на организм подростка».
В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», с целью пропаганды здорового образа жизни в техникуме состоялся товарищеский матч по волейболу между командами преподавателей и студентов.
Педагог-психолог Тяжинского агропромышленного техникума Анна Владимировна Рябова провела информационный час для студентов 2-3 курса по теме «Современные формы антинаркотической и профилактической работы». В завершении мероприятия студентам раздали информационные буклеты «Стоп, наркотик!».

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/03/2023
Образование
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus