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Тяжинский агропромышленный техникум присоединился к региональному фестивалю-марафону «Студенчество Кузбасса выбирает ГТО!»

Представители центра тестирования Тяжинского муниципального округа, преподаватель физической культуры Николай Георгиевич Капустин и волонтеры-молодогвардейцы провели разъяснительную работу со студентами по вопросам регистрации на официальном сайте GTO.RU.
Также всем ребятам, принявшим участие в этой встрече, вручены буклеты «5 шагов к ГТО».

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/10/2020
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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