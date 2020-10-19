Тяжинский агропромышленный техникум присоединился к региональному фестивалю-марафону «Студенчество Кузбасса выбирает ГТО!»
Представители центра тестирования Тяжинского муниципального округа, преподаватель физической культуры Николай Георгиевич Капустин и волонтеры-молодогвардейцы провели разъяснительную работу со студентами по вопросам регистрации на официальном сайте GTO.RU.
Также всем ребятам, принявшим участие в этой встрече, вручены буклеты «5 шагов к ГТО».
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