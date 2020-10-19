Тяжинский агропромышленный техникум присоединился к региональному фестивалю-марафону «Студенчество Кузбасса выбирает ГТО!»

На аварийном перекрестке Кемерова смонтировали новый светофор В дальнейшем светофор переключат в плановый режим работы. Представители власти отметили, что в 2020...

В Новокузнецке 53-летний рецидивист напал с ножом на мужчину и женщину 42-летний мужчина и 43-летняя женщина выпивали в компании 53-летнего знакомого. Примечательно, что...

В Кузбассе облсуд отменил штраф помогавшему активистам в Черемзе журналисту Областной суд Кузбасса отменил решение о назначении штрафа судом первой инстанции журналисту...